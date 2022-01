50 Feuerwehrleute im Einsatz – Bauernhaus in Zollbrück fing Feuer In der Nacht auf Sonntag ist im Sonnberg bei Zollbrück ein Brand ausgebrochen. Weder Menschen, noch Tiere wurden verletzt.

Am späten Samstagabend wurde im Gebiet Sonnberg bei Zollbrück ein Brand gemeldet. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stand der Ökonomieteil eines Bauernhauses beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Sämtliche Personen hatten das Gebäude bereits verlassen und die Tiere waren aus dem Stall ins Freie gebracht worden.

Im Gebäudeinnern befand sich viel Heu, was die Löscharbeiten schwierig gestaltete. Rund 50 Angehörige der Feuerwehr Langnau standen bis in die Morgenstunden im Einsatz. Der Ökonomieteil wurde komplett zerstört, der Wohnbereich von Flammen und Rauch in Mitleidenschaft gezogen – die Bewohner müssen vorübergehend anderswo unterkommen.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.

PD/mb

