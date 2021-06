Feuerwehrmann verletzt – Bauernhaus in Wahlendorf nach Blitzeinschlag niedergebrannt In der Nacht ist in Wahlendorf ein Bauernhaus komplett niedergebrannt, weil ein Blitz eingeschlagen hatte. Das Unwetter führte im ganzen Kanton zu 37 Feuerwehreinsätzen.

In der Nacht auf Samstag zog eine Gewitterfront über Teile des Kantons Bern. Ein Blitzeinschlag löste am Freitagabend gegen 22.30 Uhr am Feldweg in Wahlendorf einen Brand in einem Bauernhaus aus, wie die Polizei mitteilte.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Bauernhaus komplett niederbrannte. Die Wasserzufuhr für die Löscharbeiten gestaltete sich aufgrund der abgelegenen Örtlichkeit aufwändig, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Samstagmittag heisst. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten verletzt und mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Eine Person, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude aufgehalten hatte, konnte das Haus noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Für die betroffene Person konnte eine private Wohnlösung gefunden werden.

37 Einsätze wegen Unwetter

Insgesamt gingen bis um 11.30 Uhr 37 Meldungen im Zusammenhang mit dem Unwetter aus dem gesamten Kantonsgebiet ein. Die Rettungskräfte rückten vor allem wegen vollgelaufener Hauskeller, Bäumen, die auf Fahrbahnen gestürzt waren, und überschwemmter Strassen aus, wie eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei sagte.

Angaben zu Verletzten und grösseren Schäden lagen der Polizei keine vor. Einsätze gab es im ganzen Kanton, besonders betroffen waren Emmental, Oberaargau und Berner Oberland.

In der Stadt Bern musste die Feuerwehr in der Nacht nicht ausrücken, wie es bei Schutz und Rettung Bern auf Anfrage hiess. Allerdings hat das Unwetter viel Schwemmholz angespült, welches im Mattequartier im sogenannten Tych hängenblieb. Seit 8 Uhr sind die Einsatzkräfte dabei, das Holz mit einem Kran aus der Aare zu entfernen.

Im Berner Mattequartier fischt die Feuerwehr Schwemmholz aus der Aare. Foto: Sibylle Hartmann

PD/flo

