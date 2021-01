Feuer in Dachwohnung ausgebrochen – Bauernhaus in Ersigen stand in Flammen Am Montagnachmittag ereignete sich in einem Bauernhaus an der Ruedswilstrasse ein Brand. Drei Wohnungen wurden dabei beschädigt und sind nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Die Meldung erreichte die Kantonspolizei Bern am Montagnachmittag. Es war kurz nach 14 Uhr, als in einem Bauernhaus mit mehreren Wohnungen an der Ruedswilstrasse in Ersigen ein Brand festgestellt wurde. Gemäss ersten Erkenntnissen ist das Feuer in einer Dachwohnung ausgebrochen, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei heisst. Auch zwei weitere angrenzende Wohnungen seien beschädigt worden.