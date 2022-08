Wegen defekter Installation – Bauernhaus im Gürbetal abgebrannt In der Nacht auf Freitag ist in Kirchenthurnen ein Bauernhaus abgebrannt. Drei Personen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

In Kirchenthurnen ist in der Nacht auf Freitag dieses Bauernhaus abgebrannt. Foto: zvg

Ein Bauernhaus ist in der Nacht auf Freitag in Kirchenthurnen im Gürbetal ein Raub der Flammen geworden. Das Feuer wurde durch einen technischen Defekt an einer Hausinstallation ausgelöst.

Die drei Personen im Haus konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Ein Ambulanzteam kontrollierte sie wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Der Brand war kurz vor 23 Uhr an der Möslistrasse in Kirchenthurnen ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Rund 70 Angehörige regionaler Feuerwehren bekämpften die Flammen.

Sie konnten trotz allem nicht mehr verhindern, dass das Bauernhaus komplett zerstört wurde. Für die betroffenen Bewohner wurde gemeinsam mit der Gemeinde und Privatpersonen eine Unterbringungsmöglichkeit organisiert. Für ihre Betreuung stand das Care Team des Kantons Bern im Einsatz.

Nach den Löscharbeiten wurde eine Brandwache eingerichtet. Die Arbeiten dauerten auch am Freitag noch an.

