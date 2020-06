Haben Jugendliche den Brand gelegt? – Bauernhaus brennt komplett nieder In Urtenen-Schönbühl ist am Mittwochabend ein Bauernhaus abgebrannt. Zwei Jugendliche gestehen, den Brand verursacht zu haben.

Rund 80 Feuerwehrleute wurden aufgeboten, um den Brand zu löschen. Foto: Kantonspolizei Bern

Am Mittwochabend brannte an der Sandstrasse in Urtenen-Schönbühl ein Bauernhaus. Die Kantonspolizei Bern wurde um 20.25 Uhr über den Brand informiert. Als die Einsatzkräfte kurze Zeit später eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand.

Den rund 80 Angehörigen der Feuerwehren Urtenen-Schönbühl Mattstetten, Münchenbuchsee Regio, Moosseedorf und der Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Die Flammen griffen nicht auf umliegende Gebäude über.

Jugendliche gestehen Brandstiftung

Dank der Ermittlungen und Meldungen aus der Bevölkerung konnte die Polizei noch in der Nacht zwei Jugendliche anhalten. Die Beiden zeigten sich im Rahmen von ersten Einvernahmen geständig, den Brand verursacht zu haben. Sie werden sich vor der Jugendanwaltschaft zu verantworten haben.

Verletzt wurde beim Brand niemand, eine Ambulanz war vorsorglich aufgeboten worden. Nach aktuellen Kenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Personen im unbewohnten Haus. Auch Tiere kamen keine durch das Feuer zu Schaden.

Das Gebäude ist nicht mehr nutzbar. Wegen möglicher Glutnester richteten die Feuerwehren im Nachgang der Löscharbeiten eine Brandwache für die Nacht ein. Die Sandstrasse musste gesperrt werden, ausserdem richtete die Feuerwehr eine örtliche Umleitung ein, die bis am Donnerstagnachmittag bestehen bleibt.

Weitere Ermittlungen zur genauen Brandursache und zur Höhe des Sachschadens sind im Gang.

( ber/sda )