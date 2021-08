Feuer in Steffisburg – Bauernhaus bei Brand komplett zerstört In der Nacht auf Donnerstag brach in einem Bauernhaus mit mehreren Wohnungen an der Schwandenbadstrasse ein Brand aus. Vier Personen wurden für Untersuchungen ins Spital gebracht.

Alle sieben Personen konnten das Haus alleine oder mithilfe der Feuerwehr rechtzeitig verlassen. Foto: Kantonspolizei Bern

Die Meldung zu einem Brand in einem Bauernhaus mit mehreren Wohnungen an der Schwandenbadstrasse in Steffisburg ging bei der Kantonspolizei Bern am Donnerstag, 26. August, kurz nach 00.30 Uhr, ein.

Die aufgebotenen Einsatzkräfte fanden das Gebäude in Vollbrand vor. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich sieben Personen im Haus. Sechs davon konnten das Gebäude selbständig und rechtzeitig verlassen. Die letzte Person musste durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter von einer Balkonlaube geborgen werden.

Die sieben Personen wurden durch zwei Ambulanzteams wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort kontrolliert. Vier Personen wurden für weitere medizinische Abklärungen ins Spital gefahren, wie die Polizei mitteilt.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner werden in der Gemeinde Unterkünfte gesucht. Foto: Kantonspolizei Bern

Trotz des sofortigen Löscheinsatzes der rund 50 Angehörigen der Feuerwehr Steffisburg regio konnte nicht mehr verhindert werden, dass das Haus durch den Brand komplett zerstört wurde. Für die Bewohnerinnen und Bewohner wird gemeinsam mit der Gemeinde eine Unterbringungsmöglichkeit organisiert.

Eine Brandwache wurde errichtet. Die Schwandenbadstrasse war für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten total gesperrt.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



