Kolumne von Meret Schneider – Bauern stehen ohne Lobby da Zwei aktuelle Beispiele zeigen, wie die SVP gegen ihre Klientel vorgeht. Meinung Meret Schneider

Nach dem 13. Juni gilt es, gemeinsam die Landwirtschaft in eine zukunftsfähige Richtung weiterzuentwickeln : Abstimmungsplakat der Gegner der Agrarinitiativen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

In den letzten Wochen war das Wort in aller Munde und auf allen Plakaten präsent: die Bauernlobby, die sowohl Bauern als auch Bevölkerung zumeist in der SVP verorten. Doch weit gefehlt. Gleich zweimal in Folge sprach sich die SVP gegen wichtige Anliegen der Landwirtschaft aus – dies als selbst ernannte Bauernpartei, in die ein Grossteil der Landwirte in meinem Umfeld noch immer grosses Vertrauen setzen.

So wurde in der ersten Sessionswoche das Zolltarifgesetz beraten. Der Bundesrat schlug vor, alle Zölle auf Importe von Industriegütern unilateral aufzuheben. Davon versprach man sich positive Effekte für Konsumierende und Industrie.