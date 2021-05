Fahrende im Belpmoos – «Bauer wurde arglistig getäuscht» Seit Montag halten sich in Belp Fahrende aus Frankreich auf. Die Gemeinde stellte ihnen einen Parkplatz beim Flughafen zur Verfügung. Johannes Reichen

Die Fahrenden aus Frankreich wurden auf einen Parkplatz beim Giessenbad verwiesen. Foto: Christian Pfander

38 Wohnwagen, 38 Autos und rund 100 Personen: Seit Montagnachmittag befinden sich Fahrende aus Frankreich auf einem Parkplatz beim Giessenbad in Belp. «Wir sind nun daran, die Infrastruktur einzurichten», sagt der Belper Gemeindepräsident Benjamin Marti (SVP). Die Gemeinde hat das Areal beim Flughafen Bern-Belp den Fahrenden vermittelt, nachdem es an einem anderen Standort in Belp zu Problemen gekommen war.

Denn laut Marti wurde am Sonntag ein Landwirt in Belp von einer Berndeutsch sprechenden Person angefragt, ob er sein Land für den Start von Ballonfahrten zur Verfügung stelle. Er habe eingewilligt und einen Vertrag ausgehandelt, so Marti gegenüber Telebärn. Am Montag hätten sich dann aber ausländische Fahrende auf der Wiese am Jägerheimweg eingerichtet.