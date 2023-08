«Bauer, ledig, sucht …» in Oschwand – Beim Fernsehen gab es Geld – aber keine Liebe fürs Leben In geselliger Runde plauderten ehemalige Teilnehmende der TV-Kuppelshow aus dem Nähkästchen. Dabei ging es um die Liebe. Und um Geld. Tamara Schüpbach

Ein Paar sind sie nicht, trotzdem hat die Sendung «Bauer, ledig, sucht …» sie zusammengeführt: Roland Schneider und Sylvia Casutt haben beide mitgemacht. Sie hat das Treffen in Oschwand organisiert. Foto: Marcel Bieri

Zweimal stand Sylvia Casutt aus Moosseedorf für die Sendung «Bauer, ledig, sucht …» des privaten Fernsehsenders 3+ vor der Kamera: einmal als Hofdame und ein Jahr später selbst als Bäuerin. Mit der Liebe hat es dabei nicht geklappt, aber sie gewann ein paar Freundschaften dazu. Zum zweiten Mal organisierte sie ein privates Treffen für ehemalige Teilnehmende der Sendung.

Auf dem Hof von Bauer Hans Wüthrich in Oschwand wurde am Samstagabend gefeiert. Der Hofherr selbst machte in der Kupplungsshow nicht nur positive Schlagzeilen: Süchtig nach Intimitäten soll er sein und ein «Casanova». Eine Partnerin habe auch er bis heute nicht gefunden. «Aber musikalisch hat sich viel verändert», sagt der Gastgeber. Zusammen mit Albert Lehmann ist er als Musikduo Jaguar unterwegs.

Hans Wüthrich in Aktion. Mit der Liebe hat es nicht funktioniert, mit der Musik schon. Er ist Teil des Duos Jaguar. Foto: Marcel Bieri

Nachdem Wüthrich den Moderator der Sendung, Marco Fritsche, freundschaftlich auf seinem Hof begrüsst hat, tritt er auch an diesem Abend bald einmal auf die Bühne. Eine Handvoll Paare tanzen zu seiner Livemusik. Die anderen rund hundert Gäste sind mit dem Grillbuffet und ihrem Wiedersehen beschäftigt.

Der Promistatus

Aus der ganzen Schweiz sind sie angereist – Graubünden, Schwyz, Thurgau und auch aus dem Nachbarkanton Solothurn: Stefan und Nicolas Henzi, Vater und Sohn, die beide jeweils eine Hofdame auf ihren gemeinsamen Betrieb einluden: «Das ist ein wenig wie Heimkommen hier», freut sich der Vater über das Treffen mit den alten Bekannten.

Beide Bauern sind ohne Frauen angereist. Der Vater hat sein Liebesglück nun anderweitig gefunden, und der Sohn sagt: «So ein wenig Promistatus spürt man schon im Ausgang.» Die richtige Partnerin sei dort aber auch noch nicht dabei gewesen.

Mit der Liebe ist es so eine Sache: Oft hilft ihr auch eine Fernsehsendung nicht auf die Sprünge. Foto: Marcel Bieri

Die Bekanntheit kann auch abschrecken. Das zeigt das Beispiel von Roland Schneider. Seine heutige Partnerin kannte «Bauer, ledig, sucht …» nicht, und sie sei von den 3000 Follower-Frauen auf Facebook nicht begeistert gewesen, sagt er. Er hingegen freute sich über die Aufmerksamkeit: «Ich merkte und hörte von anderen, dass ich noch gut ankam.» Das habe ihm gutgetan.

Schon oft sei er von unbekannten Personen auf die Liebe angesprochen oder für ein gemeinsames Selfie angefragt worden, erzählt Schneider weiter. Er sei selbstbewusst, und man müsse sich in der Sendung gut verkaufen. «Andere machen vielleicht Sachen mit, die sie später bereuen», so der 55-Jährige. Mit etwas Unsicherheit war das Ganze aber auch für ihn verbunden: «Du siehst das Endprodukt erst im Fernsehen.» Er finde aber, er habe schliesslich genauso gewirkt, wie er wirklich sei.

Anstrengende Hofwoche

Kurz nach 19 Uhr klatscht eine Frau in die Hände und befiehlt lautstark: «Ruhe!» Denn nun haben sich die Bärner Jodufroue formiert, zu denen auch Organisatorin Sylvia Casutt gehört. Im Publikum ist auch Beat Fink aus Jegenstorf. Jeden Donnerstag habe er «Bauer, ledig, sucht …» geschaut, sagt er und witzelt: «Es hatte schon ein paar flotte Damen dabei.» Vielleicht komme er ja noch zu einem «Heimetli».

Die Bärner Jodufroue sorgten für Unterhaltung. In ihren Reihen ist auch Sylvia Casutt. Foto: Marcel Bieri

Markus Hiltbrunner hat schon ein «Heimetli», und dort brauchte er während der Hofwoche einen Betriebshelfer: «Das Bauern kannst du vergessen während dieser Zeit», sagt der 51-Jährige aus Eriswil. Von morgens um 9 Uhr bis abends um 18 oder teils sogar bis um 21.30 Uhr hätten die Dreharbeiten gedauert. Dabei seien viele Einzelinterviews geführt worden, wodurch kaum Zeit geblieben sei, um die Hofdame wirklich kennen zu lernen.

«Körperlich war die Woche nicht anstrengend, aber für den Kopf sehr», erinnert sich Hiltbrunner. Es bestehe kein Drehbuch, wie manche befürchteten, man dürfe sich einfach nicht manipulieren lassen. Mehr als zwanzig Stunden Filmmaterial seien dann zu eineinhalb Stunden zusammengeschnitten worden.

Und fürs Geld müsse man bei der Sendung nicht mitmachen. «Fünfzig Franken pro Tag habe ich erhalten», sagt Hiltbrunner, das habe die Kosten für den Betriebshelfer nicht gedeckt. Obschon es auch mit seiner Hofdame auf längere Zeit nicht funktioniert habe, habe ihm die Sendung viel gebracht: «Ich wurde kontaktfreudiger und selbstsicherer.»

Teure Vertragsklauseln

Ein anderer Teilnehmer habe seine Unterschrift auf dem Vertrag mit dem Sender 3+ jedoch wahrscheinlich bereut. Vor Aufzeichnungsstart habe er eine Partnerin gefunden und deshalb nicht mehr mitmachen wollen. «Das hätte ihn aber rund zehntausend Franken gekostet», verrät Hiltbrunner. Deshalb sei der Bauer dann trotzdem dabei gewesen.

«Man teilt hier dasselbe Erlebnis und kann gemeinsam darüber lästern», sagt Roland Schneider und lächelt breit. So feiern die ehemaligen Anwärterinnen und Anwärter für die grosse Liebe vor der Kamera bis spät in die Nacht – und tauschen sich aus über ihre Erfahrungen als «Cervelat-Prominenz», wie sich Markus Hiltbrunner selber bezeichnet.

