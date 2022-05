Kontroverse im Dorf – Bauer darf weiter gegen Hagel schiessen Obstbauer Reto Schürch aus Grosshöchstetten schickt Schallwellen in die Atmosphäre, um seine Früchte vor Hagel zu retten. Nun darf er das offiziell. Benjamin Lauener

Hat gut lachen: Obstbauer Reto Schürch darf nun offiziell mit seiner Hagelkanone (oben) gegen den Hagelschlag kämpfen. Foto: Susanne Keller

An seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat von Grosshöchstetten über Hagelschlag diskutiert. Was sich nach einem schlechten Witz mit schlechter Pointe anhört, hat aber eine ernste Seite: Gegen die Hagelkanone von Obstbauer Reto Schürch gingen in den vergangenen Jahren mehrere Lärmklagen ein.