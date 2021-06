Berner Baumeister im Clinch – Bauen wird teurer und dauert oft länger als vereinbart Die Pandemie wirbelt auch den Bau durcheinander. Holz, Stahl und Kunststoffe sind massiv teurer geworden und teils nicht verfügbar. Julian Witschi

Banges Warten auf dem Bau: Material ist oft nur verspätet und zu massiv höheren Preisen verfügbar. Foto: Iris Andermatt

Montagmorgen, 7 Uhr, auf einer Berner Baustelle. Die Arbeiter sind bereit. Sie erwarten eine grössere Lieferung Bauholz. Der Bauleiter hat vergangene Woche extra nochmals nachgefragt, ob alles klappt. Doch die Lieferung kommt trotzdem nicht.

Vielleicht hat ein anderer Abnehmer mehr gezahlt. Oder der Zwischenhandel hat doch nichts erhalten und verschicken können. Nun stehen die Arbeiter mit leeren Händen da. Sie müssen versuchen, auf einer anderen Baustelle vorwärtszumachen. Es drohen Verzögerungen, Preisnachforderungen und damit Ärger mit der Generalunternehmerin und den künftigen Eigenheimbesitzern.

«Äusserst schwierig»

Betroffene Bauunternehmer reden nicht gern darüber. Dafür nimmt der Branchenverband Stellung: «Der globale Mangel an Baumaterialien ist extrem und auch für die Berner Baubranche eine äusserst schwierige Situation», sagt Peter Sommer, Geschäftsführer des kantonalen Baumeisterverbands. Am ausgeprägtesten fehle es an Holz. Hier gebe es seit Wochen Lieferengpässe, man müsse teilweise zwei Monate warten und deutliche Preiserhöhungen von etwa einem Drittel bezahlen.

Peter Sommer, Geschäftsführer des Kantonal-Bernischen Baumeisterverbands (KBB) und bis vor kurzem FDP-Grossrat. Foto: zvg

Aber auch Stahl ist weltweit knapp. China ist vom Exporteur zum Importeur geworden, dort kauft auch die chinesische Autoindustrie viel Stahl ein. Allerdings war die Stahlproduktion wegen Corona reduziert.

Es mangelt global auch an sehr vielen Baumaterialien, die auf Erdöl basieren, also an Kunststoffteilen, Isolationen, Dämmmaterial, Trennschichten. Hier kommt es verbreitet zu Preisaufschlägen von 50 bis 100 Prozent.

Baumaterialien sind teils gar nicht lieferbar. Einige Lieferanten geben momentan keine Bestellpreise mehr an. Zum Beispiel bei den in grosser Stückzahl benötigten Schalungstafeln betragen die Lieferfristen sechs Wochen und mehr.

Wegen Corona wurde die Stahlproduktion reduziert. Jetzt sind die Preise steil gestiegen, seit März haben sie sich in gewissen Kategorien mehr als verdoppelt. Quelle: stahl-kompakt.de, zvg

Eine solch prekäre Situation mit derartigen Teuerungen in so kurzer Zeit habe es in den letzten 80 Jahren nie gegeben: Das sagt Thomas Baumgartner, Verwaltungsratspräsident des Berner Bauunternehmens Weiss+Appetito. Das Unternehmen spürt dies besonders stark beim Bau von Industrieböden, Rohrleitungen und grossen Tankanlagen.

Für die Situation nennen die Branchenexperten folgende Gründe: Wegen Corona haben viele Unternehmen im Bauwesen letztes Jahr ihre Lager aufs Minimum reduziert und Einkäufe gestoppt, um ihre Liquidität zu schützen. Jetzt nach den Lockerungen müssen nicht nur die Lager aufgefüllt, sondern auch für die vielen neu lancierten Bauprojekte Materialien bestellt werden.

Zudem ist in vielen Ländern ein Bauboom ausgebrochen, vorab in den USA und China. Weil weiterhin steigende Preise erwartet werden, wird jetzt umso mehr bestellt. Die Materialien sind aber knapp, weil die Hersteller ihre Produktion zwischenzeitlich auch reduziert haben, weil Lieferrouten und Transportkapazitäten (insbesondere Container) nur beschränkt verfügbar sind.

Margen schwinden, Strafen drohen

Die Margen erodieren, obwohl mit den Lieferanten fixe Lieferbedingungen abgemacht wurden. Ob die Mehrpreise weiterverrechnet werden können, hängt von den Vertragsbedingungen ab, wie Baumgartner sagt. Oftmals wurden fixe Pauschalpreise vereinbart. «Teilweise sind wir in Nachverhandlungen, um die höheren Preise weitergeben zu können.»

«Unsere grösste Sorge ist jedoch, die Termine für die Kunden einhalten zu können», sagt der Präsident von Weiss+Appetito. In gewissen Verträgen, gerade mit angelsächsischen Generalunternehmern bei grossen Bauprojekten, sind Konventionalstrafen festgehalten. «Pro Tag Verzögerung kostet es so einen bestimmten Betrag. Manchmal drohen gar weitere Strafzahlungen für Schäden, wenn zum Beispiel eine Fabrik erst verspätet die Produktion starten kann.»

Weiss + Appetito versuche mit Hängen und Würgen zu verhindern, dass es zu Verzögerungen komme. «Zum Glück haben wir langfristige Lieferantenbeziehungen und sind ein vergleichsweise grosser Kunde und können uns in der Regel auf unsere Partnerfirmen verlassen», sagt Baumgartner.

Verbandschef Sommer sind zwar keine Berner Baustellen bekannt, die längerfristig stillgelegt worden sind. Aber es komme zu Verzögerungen. Zur Frage, wer die Preiserhöhungen tragen müsse, weist er darauf hin, dass nicht nur Fixpreise bestehen: «Es gibt auch normierte Preisänderungsverfahren, wonach die Materialteuerung nachträglich in Rechnung gestellt werden kann», erklärt Sommer.

Kanton kommt entgegen

Das betrifft private Bauherren, aber auch den Staat. Zudem hat ein kaum bekanntes Gremium, die Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB), kürzlich zwei weitreichende Empfehlungen erlassen. So sollen ausserordentliche Materialpreisänderungen abgegolten werden, sofern diese gegenüber der Offerte 5 Prozent der gesamten Materialkosten ausmachen. Beim Holz muss es mindestens 10 Prozent ausmachen.

Damit kommen wohl also millionenschwere Mehrkosten auf die Staatskassen und damit die Steuerzahlenden zu. Der Kanton Bern zum Beispiel hält sich nämlich an die Vorgaben der KBOB, wie es bei der Baudirektion von Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) heisst. Bei den grossen Holzbauvorhaben werde sich die Preisentwicklung wohl in Zukunft auswirken – wie gross und wie nachhaltig, sei aber schwierig zu sagen. Die laufenden Ausschreibungen würden angepasst.

Generell werden bei neuen Projekten natürlich aktuelle Materialpreise eingerechnet. «Bauen wird daher tendenziell teurer», sagt Sommer. Und neue Verträge würden um Klauseln ergänzt, damit das Preisrisiko teilweise weitergegeben werden könne.

Im Tiefbau ist der Kanton auch mit stark gestiegenen Preisen für Kunststoff oder Betonfertigelemente konfrontiert. Bisher sei es aber in seinen Projekten deswegen noch nicht zu Verzögerungen von Bauarbeiten gekommen. Auch hätten sich dadurch die Bauprojekte nicht verteuert. Noch nicht. Denn auch der Kanton verfolgt die Situation gespannt und ist deswegen ständig in Kontakt mit den Auftragnehmern.

Noch keine Entspannung

Die Baumeister sehen vorerst keine Trendwende: Die sehr aussergewöhnliche Situation dürfte sich laut Sommer nicht so rasch entspannen, sondern bis in den Herbst oder noch länger anhalten. Der Bau werde wegen der Materialengpässe zwar nicht zum Stillstand kommen, aber es werde ausserordentliche Teuerungen geben.

Gut für heimische Holzlieferanten Infos einblenden Die Berner Wald- und Holzwirtschaft hofft, vom globalen Holzmangel profitieren zu können. Die Nachfrage nach heimischem Holz ist kurzfristig stark gestiegen. Und weil die Preise ausländischer Lieferanten steigen, nähern sie sich dem Schweizer Niveau an. Hierzulande wäre noch viel herauszuholen: «Unsere Wälder verfügen über ein grosses ungenutztes Holzreservoir», heisst es beim Branchenverband Initiative Holz BE. Aber: Es fehlt an Sägereien, die nun schnell mehr Holz verarbeiten können. Diese Entwicklung sei eine grosse Chance, die bestmöglich zur nachhaltigen Stärkung der regionalen Verarbeitungsketten genutzt werden müsse. Investitionen würden aber nur dann getätigt, wenn sich die Nachfrage nach Produkten aus Schweizer Holz auch langfristig auf einem höheren Niveau einpendle. Auch die Waldbesitzer gehen in die Offensive: So hat Ständerat Daniel Fässler (Mitte, AI), Präsident des Verbands Wald Schweiz, eine parlamentarische Initiative eingereicht. Darin fordert er, dass für das in Schweizer Wäldern geerntete Rohholz Richtpreise vereinbart werden können, wie dies bei landwirtschaftlichen Produkten bereits seit 2004 der Fall ist. Das soll die in früheren Jahren tief gesunkenen Preise langfristig auf höherem Niveau halten. (jw)

