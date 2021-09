Grosser Rat überweist Vorstoss – Bauen beim Flugplatz soll möglich sein Wegen des Lärms sind Bauprojekte in der Nähe des Militärflugplatzes Meiringen kaum bewilligungsfähig. Der Regierungsrat will sich einsetzen, dass dies möglich wird. Samuel Günter

Der Regierungsrat will sich dafür einsetzen, dass in der Umgebung des Militärflugplatzes Meiringen Bauprojekte möglich sind. Foto: Bruno Petroni

Der Regierungsrat soll sich dafür einsetzen, dass nach der Anpassung der Umwelt- und Lärmschutzgesetzgebung das Bauen in der Nähe des Militärflugplatzes Meiringen möglich ist. Dies fordert der FDP-Grossrat Peter Flück (Interlaken) in einer Motion, die das Parlament am Donnerstag, dem letzten Tag der Session, kurz vor Schluss behandelte. Es müsse auch sichergestellt werden, dass die Mehrkosten der Lärmschutzmassnahmen, wie Schallschutz an der Gebäudehülle, durch den Bund übernommen werden.

Er sei sich der Problematik bewusst, hält der Regierungsrat in seiner schriftlichen Antwort fest. Auch sei er der Meinung, dass der Lärmverursacher vollumfänglich für die Kosten der Schutzmassnahmen aufzukommen habe. Er werde deshalb «im Rahmen der geplanten Vernehmlassung die Kostenübernahme durch den Bund explizit und mit Nachdruck fordern».