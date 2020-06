Erklärvideo zum Bauen – Bauen ausserhalb von Bauzonen? Der Kanton Bern hat zusammen mit drei weiteren Kantonen eine Kurzfilmserie zum Bauen ausserhalb von Bauzonen produziert. 600'000 Gebäude in der Schweiz stehen ausserhalb der Bauzone.

Die vier Kantone Bern, Wallis, Waadt und Jura sowie der Raumplanungsverband EspaceSuisse haben eine Kurzfilmserie zum Bauen ausserhalb von Bauzonen produziert. Sie wollen damit Bauwilligen, aber auch Notaren und Behörden, die speziellen Bestimmungen dieser Art des Bauens näher bringen.

Die vier Kurzfilme sowie ein längerer, zusammenfassender Film sind auf den Internetseiten der genannten Kantone und des Raumplanungsverbands zu finden. Dies in der deutschen Standardsprache, in Mundart und auf Französisch, wie die fünf Partner am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Bauen ausserhalb der Bauzonen sei eine komplexe Sache, schreiben sie zur Begründung ihres Filmschaffens. Obwohl die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet zu den wichtigsten Grundsätzen der Raumplanung gehöre, befänden sich 600'000 Gebäude in der Schweiz ausserhalb der Bauzone. Das ist fast ein Viertel aller Schweizer Bauten.

