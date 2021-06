5G-Antenne in Matten b. Interlaken – Baudirektion hebt einen Entscheid vom Statthalter auf Jetzt ist es amtlich: Die Mobilfunkanlage der Swisscom an der Aenderbergstrasse kann nicht gebaut werden. Der Kanton hat die Baubewilligung als ungültig erklärt. Alex Karlen

Montage einer 5G-Antenne der Swisscom: An der Aenderbergstrasse in Matten hat dies der Kanton verboten. KEYSTONE

Wie in der ganzen Schweiz sorgen 5G-Antennen auch im Berner Oberland immer wieder für intensive oder gar hitzige Diskussionen. Fast ebenso regelmässig unterliegen die Gegner solcher neuen Mobilfunkanlagen den Betreibern, Behörden und Gerichten. Nicht so in Matten: Hier hat die Opposition gegen eine von der Swisscom geplante Antennenanlage an der Aenderbergstrasse 15 einen Erfolg verbuchen können – die bereits erteilte Baubewilligung ist ungültig. Das hat die Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) des Kantons Bern entschieden.

Der Entscheid vom April ist jetzt, nach Ablauf aller möglichen Beschwerdefristen, als rechtskräftig veröffentlicht worden. Die Baubewilligung war im November vergangenen Jahres vom Regierungsstatthalteramt Interlaken-Oberhasli erteilt worden. Dagegen reichten im Dezember sowohl der Gemeinderat als auch rund 70 Einheimische Beschwerde ein.