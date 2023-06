Marschalt beim Hirschen Gunten – Bauboom in Sigriswil – aber noch nicht beim Hirschen Während in Sigriswil selber ein wahrer Bauboom ansteht, ist beim Hotelprojekt in Gunten Abwarten angesagt. Die Planung dauert länger als gedacht. Andreas Tschopp

Der auf der Bauabschrankung aufgedruckte Zeitplan für das neue Hotel Hirschen in Gunten kann so nicht eingehalten werden. Foto: Steve Wenger

In Sigriswil, dem gut 900 Einwohner zählenden Hauptdorf der gleichnamigen Gemeinde am rechten Thunerseeufer, stehen in den nächsten Jahren gleich mehrere Bauprojekte zur Realisierung an. Los geht es mit dem Bau einer neuen WC-Anlage im Raft bei der Hängebrücke. Denn jene, die die Brücke begehen, brächten «nicht nur Freude mit», sagte Gemeinderat Alfons Bichsel am Montagabend an der Gemeindeversammlung in der Kirche Sigriswil. Er orientierte, dass das Vorhaben, für das der Gemeinderat in eigener Kompetenz 365’000 Franken bereitstellte, noch dieses Jahr realisiert werde.