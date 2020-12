Thun: Suche nach Parkplätzen – Baubewilligung nötig – obwohl nichts gebaut werden sollte Temporär wollte die Bau- und Wohngenossenschaft Thun bestehende Parkplätze bei der Boss Holzbau AG nutzen. Das hätte eine Baubewilligung gebraucht. Jetzt wurde eine andere Lösung gefunden. Nelly Kolb

Der Parkplatz auf dem Areal von Boss Holzbau neben dem Firmensitz von Meyer Burger in Thun. Foto: Patric Spahni

Die Bau- und Wohngenossenschaft (BWG) Thun muss ihre Einstellhalle in der Lindenweg-Überbauung am Dahlienweg ersetzen (wir berichteten). Für die Mieter müssen für die Bauzeit – Februar bis Ende November 2021 – Ersatzparkplätze gefunden werden; möglichst in der Nähe des Wohnortes. Das erwies sich für die Verwaltung als mühseliges Unterfangen.

«Wir haben verschiedene Varianten und Möglichkeiten geprüft», schildert Präsident Robert Romann. Da wäre etwa die Lachenwiese gewesen. Die Stadt konnte aber nicht zustimmen. «Die Lachenwiese ist sehr ausgelastet. Wir müssen den Platz – vor allem im Sommer – für die Besucher des Strandbads, die Seespiele und im Übrigen für die Konzert- und Theaterbesucher des KKThun zur Verfügung stellen können», erläutert der Thuner Bauinspektor Reto Pfister.