Autohaus-Neubau in Frutigen – Baubewilligung für 9,8-Millionen-Projekt Die Autohaus von Känel AG erhält grünes Licht von Regierungsstatthalterin Ariane Nottaris. Sie kann die geplante umfangreiche Betriebserweiterung vornehmen.

Eine Visualisierung des Neubauprojekts, aus Sicht der Spiezstrasse (Seite Frutigen). Visualisierung: PD

Der Gesamtbauentscheid der Regierungsstatthalterin von Frutigen-Niedersimmental, Ariane Nottaris, fiel am Montag. Am Mittwoch wurde er kommuniziert. Er lautet: Der Autohaus von Känel AG in Frutigen wird die Baubewilligung erteilt.

Es handelt sich dabei um das Okay für ein umfangreiches Bauvorhaben in der Höhe von 9,8 Millionen Franken, wie das Regierungsstatthalteramt mitteilt. Bestandteil des bewilligten Projektes ist der vorgängige Abbruch des Hotel-Restaurants Rustica, eines Wohnhauses sowie einer Einstellhalle.

An deren Stelle kann der Neubau einer teilweise unterirdischen Einstellhalle mit drei Werkstattplätzen und einer Autowaschanlage, eines Showrooms mit Bistro sowie einer Werkstatt mit drei Arbeitsstationen realisiert werden.

Ergänzt wird der Bau mit einem Attikageschoss, welches Wohn- und Büronutzungen beinhaltet und auf dessen Dach eine Fotovoltaikanlage geplant ist.

Gebaut wird nicht vor Sommer 2023, wie diese Zeitung Mitte September schrieb. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich zwei Jahre. «Spätestens Mitte 2026 möchten wir den Neubau beziehen», sagte Isabelle von Känel, Geschäftsinhaberin zusammen mit Erich von Känel, damals.

pd/sp

