Berner Oberland-Bahn – Bauarbeiten machen Sperrung der Strecke notwendig Vom kommenden Sonntagabend ab 20 Uhr bis Samstag, 29. April ist die Strecke der Berner Oberland-Bahn (BOB) gesperrt. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Zugskomposition der Berner Oberland-Bahn (BOB), unterwegs auf dem Abschnitt Wilderswil-Zweilütschinen. Foto: PD

Umfangreiche Bauarbeiten beim Bahnhof Zweilütschinen, die Sanierung der Pfänglibrücke und der Weicheneinbau bei der neuen Haltestelle Matten sowie weitere Unterhaltsarbeiten auf dem gesamten Streckennetz: Dies sind die Gründe für die BOB-Streckensperrung vom kommenden Sonntag, 16. April, 20 Uhr bis zum Betriebsschluss des 29. April.

Weiter teilt das Bahnunternehmen mit, dass die Bahnersatzkurse nach einem angepassten Fahrplan verkehren, sodass die Anschlüsse in Interlaken Ost nach Thun – Bern und Meiringen – Luzern sichergestellt sind.

Kein Bushalt am Bahnhof Zweilütschinen

Die Haltestellen seien signalisiert und je nach Standort nicht direkt am Bahnhof, sondern an der Hauptstrasse. Der Bahnhof Zweilütschinen wird in dieser Zeit nicht angefahren. Die Zufahrt zu den Liegenschaften an der Bahnhofstrasse ist gewährleistet. Die Haltestelle für die Busse von und nach Grindelwald befindet sich beim Bären. Die Busse von und nach Lauterbrunnen halten beim Tanklager an der Hauptstrasse.

Reisende von und nach Grindelwald ins Lauterbrunnental und umgekehrt steigen bei der Haltestelle Tanklager um. Die Kundinnen und Kunden werden ebenfalls an den Info-Stelen auf die Zugausfälle und die Abfahrtsorte der Bahnersatzbusse aufmerksam gemacht. An den Bahnhöfen Interlaken Ost, Wilderswil, Zweilütschinen, Lauterbrunnen, Grindelwald Terminal sowie Grindelwald sind in den Hauptverkehrszeiten Kundenlenkerinnen und -lenker im Einsatz.

Drei Projekte zusammengefasst

Die BOB plane ihre Bauprojekte langfristig und sei nach eigenen Angaben «bestrebt, die Einschränkungen und Unannehmlichkeiten auf Anwohnerinnen und Anwohner sowie Reisende so gering und kurz wie möglich zu halten». Deshalb seien drei Projekte zusammengefasst worden, um Arbeiten, welche unter normalem Bahnbetrieb kaum ausführbar wären, in einer kurzen Intensivbauphase mit kompakten Bauprogrammen auszuführen. Dadurch können die Arbeitssicherheit und die Qualität der Arbeiten erhöht werden.



