Nadelöhr im Simmental – Bauarbeiten in Erlenbach behindern Verkehr Bis Ende April werden weitere Bauarbeiten an der Dorfdurchfahrt Erlenbach durchgeführt.

An der Kantonsstrasse in Erlenbach sind weitere Arbeiten nötig. Archivfoto: Kerem S. Maurer

«In Erlenbach beginnen Mitte Februar die Abschlussbauarbeiten der Dorfdurchfahrt», schreibt die Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) des Kantons Bern in einer Mitteilung. Im Bereich der Stockhornbahn sollen noch Strassenentwässerungen, Randabschlüsse und Belagsarbeiten ausgeführt werden.

Diese beginnen am Montag, 14. Februar, und sollen Ende April abgeschlossen sein. «Der Einbau des Deckbelages, ab Dorfeingang von Wimmis her, wird etappiert im Frühsommer 2022 erfolgen.» In der westlichen Dorfhälfte ist der definitive Deckbelag für das Jahr 2023 geplant.

Einspurige Verkehrsführung

Der Verkehr auf der Kantonsstrasse wird während der ganzen Bauzeit einspurig geführt. «Tagsüber, von Montag bis Sonntag, wird er von Hand geregelt und nachts mit einer radargesteuerten Lichtsignalanlage gesteuert», hält die BVD fest. An den Wochenenden mit grossem Verkehrsaufkommen wird der Verkehrsdienst länger im Einsatz stehen.

PD

