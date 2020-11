Sanierung «Weyerli» – Bauarbeiten im Freibad Weyermannshaus beginnen Am 27. September haben die Berner Stimmbürger dem Baukredit für das «Weyerli» zugestimmt. Das Freibad wird nun saniert und bleibt bis ca. Mai 2022 geschlossen.

Das Berner Freibad Weyermannshaus wird saniert und bleibt bis im Mai 2020 geschlossen. Foto: Franziska Rothenbuehler

Im Freibad Weyermannshaus müssen das Schwimmbecken saniert und eine standardisierte Wasseraufbereitung eingebaut werden. Die Stimmberechtigten haben dem entsprechenden Baukredit von 48 Millionen Franken am 27. September 2020 zugestimmt. Am Montag beginnen die Sanierungsarbeiten, wie die Stadt Bern in einer Medienmitteilung schreibt. Das Freibad bleibt während den Bauarbeiten geschlossen und wird voraussichtlich im Mai 2022 wieder eröffnet.

Becken, Wasseraufbereitung, Garderoben, Rutschbahn

Um die Versickerung des Badewassers zu stoppen, wird im Schwimmbecken eine Spezialfolie verlegt. Form und Grösse des Schwimmbeckens bleiben erhalten. Die Badewasseraufbereitung wird von Grund auf neu erstellt. Das mit Chlor versetzte Wasser wird über drei neue, unterirdische Ausgleichsbecken gleichmässig im Becken verteilt. Vor der Ableitung in den Wohlensee wird das Chlor neutralisiert.

Im Zuge der Sanierung wird im Wasserbecken eine neue Breitrutsche eingebaut und die bestehenden Kinderplanschbereiche werden durch ein neues Kleinkinderbecken und einen neuen Wasserspielplatz ersetzt. Die Garderobengebäude Ost und Süd werden ebenfalls saniert. Die Abwärme der Eisproduktion der Kunsteisbahn wird neu mit Beckenwasser gekühlt. Dazu werden neue Leitungen verlegt.

Ein Blick auf die Baustelle

Die Terrasse des Hallenbades bleibt trotz Baustellenabschrankung von der Stöckackerstrasse her für interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer frei zugänglich. Von dort hat man einen guten Blick auf die Baustelle und das Geschehen. Zudem wird mittels Informationstafeln über die Geschichte des Freibades und die verschiedenen Sanierungsschritte informiert.

Wiedereröffnung im Mai 2022

Von November 2020 bis ca. Mai 2022 ist die Freibadanlage aufgrund der Bauarbeiten geschlossen. Die Wiedereröffnung des Freibades ist für die Badesaison 2022 geplant. Das «Weyerli» wird aus diesem Grund im Sommer 2021 nicht zum Schwimmen zur Verfügung stehen. Das Berner Sportamt plant, für die kommende Badesaison alternative Bewegungs- und Abkühlungsmöglichkeiten für die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Quartier anzubieten. Über die konkreten Angebote wird im Frühling 2021 informiert.

