An der A12 in Niederwangen – Bauarbeiten für neues Polizeizentrum Bern haben begonnen Am Dienstag war Baustart für das neue Polizeizentrum in Niederwangen. Die Inbetriebnahme ist 2028 geplant.

So soll das neue Polizeizentrum Bern dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Die Bauarbeiten für das neue Polizeizentrum Bern in Niederwangen haben begonnen. Die Kantonspolizei wird die Räumlichkeiten voraussichtlich Ende 2027 beziehen können, wie es am Dienstag an der Spatenstichfeier hiess. Die Inbetriebnahme ist 2028 geplant.

Heute ist die Kantonspolizei im Raum Bern auf 18 Standorte verteilt. Mit der räumlichen Konzentration spare der Kanton Miet- und Betriebskosten an den bisherigen, teilweise sanierungsbedürftigen Standorten, teilte die Baudirektion mit.

Die moderne Infrastruktur werde zudem eine effiziente, zukunftsgerichtete Polizeiarbeit ermöglichen. In Niederwangen sollen dereinst rund 1400 Personen arbeiten.

In einem ersten Schritt werden nun das Baufeld vorbereitet und eingezäunt, Kranplätze und Baupisten eingerichtet und die Baugrube ausgehoben. Danach folgen die Arbeiten für Tief-, Roh- und Ausbau. Der Kanton rechnet mit Gesamtkosten von 373 Millionen Franken.

SDA/tag

