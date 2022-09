Hochwasserschutz in Steffisburg – Bauarbeiten am Schwemmholzrechen beginnen Im Rahmen des Hochwasserschutzs und Längsvernetzung Zulg starten in einer Woche die Bauarbeiten am Schwemmholzrechen. Bereits am Montag beginnen die Holzschlagarbeiten.

Hochwasser in Steffisburg 2012: Die reissende Zulg. Foto: Patric Spahni

Die Umsetzung des Projekts Hochwasserschutz und Längsvernetzung Zulg nimmt Fahrt auf, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Die Erstellung des Gesamtprojekts erfolge in mehreren Teilprojekten, verteilt auf die nächsten Jahre. Gemäss Marcel Schenk, Departementsvorsteher Tiefbau/Umwelt, würden die Teilprojekte zeitlich gemäss ihrer Priorität für den Hochwasserschutz realisiert. Als Erstes setze das Projektteam den zweiteiligen Schwemmholzrechen im Zulgboden um. In der direkten Umgebung werden zudem ökologische Aufwertungsmassnahmen umgesetzt sowie Anpassungen an Wegen und Felsvorsprüngen vorgenommen.

Das Beschaffungsverfahren für die Baumeisterarbeiten konnte gemäss Mitteilung im August abgeschlossen und die Arbeiten vergeben werden. Am kommenden Montag, 19. September, starten nun die notwendigen Holzschlagarbeiten. Anschliessend beginnen ab dem 26. September die Baumeisterarbeiten. Als Baustellenzufahrt dient der Zulgrainweg, der Fussgängerinnen und Fussgänger mit der gebotenen Vorsicht nach wie vor offensteht.

Umbau Schwelle ab Oktober

Parallel zu den Arbeiten im Zulgboden wird ab Ende Oktober dieses Jahres die Schwelle oberhalb der Schönaubrücke umgebaut, so können Fische diese bei der Wanderung flussaufwärts überwinden. Die Schwelle dient als Muster für die ab 2024 geplanten Anpassungen der weiteren Schwellen zwischen der Holzbrücke und der Dorfbrücke. In der Zwischenzeit werden Erfahrungen bei verschiedenen Wasserabflussmengen gesammelt und ausgewertet. Die Erkenntnisse daraus fliessen in die Ausführungsplanung für die Anpassung der übrigen Schwellen ein.

Die Bevölkerung wird aus Sicherheitsgründen gebeten, den unmittelbaren Baustellenbereich sowohl im Zulgboden wie auch oberhalb der Schönaubrücke nicht zu betreten und sich nicht in der Nähe von Baumaschinen aufzuhalten.

