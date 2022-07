Bau von Fernwärmeleitungen – Stadt Bern will Strassenarbeiten für eigene Zwecke nutzen Wenn Strassen für neue Fernwärmeleitungen aufgebrochen werden, will die Stadt künftig gleich auch den Boden entsiegeln oder etwa Ampeln optimieren.

Leitungen und Ventile in der Energiezentrale Forsthaus von Energie Wasser Bern. (Archivbild) Foto: Marcel Bieri/Keystone

Die Stadt Bern will den Ausbau des Fernwärmetzes von Energie Wasser Bern künftig konsequent für Verbesserungen im Interesse der Bevölkerung nutzen. Wenn der Strassenraum für Leitungsverlegungen aufgebrochen wird, will sie beispielsweise Asphalt entsiegeln und Strassen bepflanzen.

Ausser für die Verbesserung des Klimas und der Biodiversität will die Stadtverwaltung die Bauarbeiten auch zur Erhöhung der Sicherheit des Fuss- und Veloverkehrs einsetzen. Das teilte die Stadtregierung am Donnerstag mit. Auch die Sicherheit von Schulkindern will der Berner Gemeinderat verbessern.

Zur Umsetzung dieser Massnahmen plant der Gemeinderat einen Investitionskredit von 35 Millionen Franken. Über diesen Kredit sollen auch die dafür erforderlichen Stellen in der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün finanziert werden. Es handelt sich um insgesamt fünf zusätzliche Projektleiterstellen.

Nach Abschluss des Fernwärmeprojekts von Energie Wasser Bern (ewb) wird der zusätzliche Stellenetat über die natürliche Fluktuation wieder abgebaut. Die Kreditvorlage wird nun ausgearbeitet und voraussichtlich im Juni 2023 den Stimmberechtigten vorgelegt.

Seit 2020 ist ewb daran, das Fernwärmenetz ab der Energiezentrale im Forsthaus auszubauen. Bis 2035 sollen 36 Kilometer Hauptleitungen in die bestehenden Strassen verlegt werden. Das Fernwärmeprojekt ist laut Berner Gemeinderat für die Erreichung der Ziele des städtischen Energierichtplans von zentraler Bedeutung.

Auch ist es eines der grössten Infrastrukturprojekte der letzten Jahrzehnte.

SDA/flo

