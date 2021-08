Superheld mit Coming-out – Batman-Sidekick Robin ist jetzt bisexuell Die DC-Figur Robin hat erstmals ein Date mit einem Mann. Da ist die Comicwelt fortschrittlicher als Hollywood. Hans Jürg Zinsli

Batman (Val Kilmer) und Robin (Chris O’Donnell) im Film «Batman Forever» (1995). Foto: Ronald Grant (Imago Images)

Geschlagene 81 Jahre hat es gedauert, aber jetzt zeigt sich, was von Anfang an offenkundig war: Der treue Batman-Handlanger Robin alias Tim Drake ist bisexuell.

Im «Batman»-Comic «Urban Legends #6» sagt Drake mitten in einer Kampfszene zu seinem Schulfreund Bernard Dowd: «Die Leute fragen mich ständig, was ich will. Aber ich konnte es nie fassen … Es war immer ausser Reichweite. Bis jetzt. Bis gerade jetzt.»

Der Comicband endet dann mit Bernards Frage, ob Tim alias Robin ein Date mit ihm haben möchte, worauf dieser strahlend entgegnet: «Ja … ja, ich glaube, ich möchte das.»