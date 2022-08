Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Bastian Baker schwingt sich auf den Sattel In Boll gibts ein neues Open Air, im Schloss Holligen alte Musik hinter noch älterem Gemäuer. Spiez entdeckt die Romantik. Und auf der Schützenmatte wird die Sommerbühne errichtet. Kulturredaktion

Hoch zu Ross: Bastian Baker im Circus Knie

Ivan Knie und Bastian Baker begegnen sich hoch zu Pferd auf Augenhöhe. Foto: pd

Schon wieder Bastian Baker? Exakt. Der Lausanner Singer-Songwriter hängt nach 2021 ein zweites Circus-Knie-Tourneejahr an. In der Manege soll er sich gar noch weniger auf seine Kernkompetenz beschränken. Er greift also nicht nur zur Holzgitarre, sondern auch zu den Zügeln und versucht sich hoch zu Ross, wie Funkbilder aus dem Chapiteau beweisen. Mit von der Partie sind dieses Jahr zudem Ursus & Nadeschkin. Das Comedyduo war bereits für 2020 gebucht, doch damals musste die Tournee abgebrochen werden. Wer weniger Klamauk und mehr Tier sucht, der kann jeden Morgen (ausser an vorstellungsfreien Tagen) von 9 bis 12 Uhr die öffentliche Tierprobe besuchen. (mfe)

Hinter Sandsteinmauern: Kultur im Turm Schloss Holligen

Hoch die Wendeltreppe, wo es Musik zu hören geben wird: Im Schloss Holligen. Foto: Susanne Keller

Gleich neben dem geschäftigen Berner Loryplatz versteckt sich das Schloss Holligen, eingefriedet hinter dicken Mauern, versteckt zwischen jahrhundertealten Bäumen. Alt, aber noch kaum bröcklig ist der 500-jährige Sandsteindonjon, der von der Turmstiftung Schloss Holligen gepflegt und belebt wird. Dieses Wochenende wird er mit Musik in Schwingung gebracht: Ein Rezital mit Musik von Bach bis Liszt des in Bern ansässigen, polnischen Pianisten Pawel Mazurkiewicz eröffnet das Konzertwochenende. Ihm folgt das Trio Weón, das sich auf die Spuren südamerikanischer Volksmusik begibt, bevor Mazurkiewicz am Sonntagabend abschliessend mit dem PM Jazztrio auftritt, das Klassiker von Chopin und Co. in jazziges Gewand hüllt. Also hoch die Wendeltreppe, auf Entdeckungstour für Auge und Ohr. (mar)

Linde Musik im Lindental: Okapi Open Air

Warum genau sich das Okapi Open Air nach einer wunderlichen Kurzhalsgiraffe benannt hat, ist nicht überliefert. Doch bereits gibt es hübsche Festival-Kapuzenpullis, auf denen das Tier mit dem gestreiften Hinterteil zu bewundern ist. Zu bewundern gibt es am Festival, das heuer zum ersten Mal stattfindet, lokales Musikschaffen in lauschiger Umgebung um das Dörfchen Boll. Die musikalische Hauptattraktion des Open Airs ist Femi Luna. Die St. Gallerin mit niederländischen Wurzeln frönt einem schwerblütigen Traumpop, entfernt vergleichbar mit dem Tun der Gruppe Black Sea Dahu. Weit ruppiger gehen da die selbst ernannten Riot grrrls Dead Milly aus Zürich zu Werke: Nennen wir es Punk mit einer Vorliebe für öffnende Refrains. Und dann spielen da unter vielen anderen noch die Wise Fools aus Bern, welche immerhin bereits mit Gurtenfestival-Erfahrung aufwarten können. Sie haben daselbst heuer die Werte der erdigen Rockmusik hochgehalten. (ane)

Kultur auf dem Parkplatz: Schütz Sommerbühne

Es wird einmal mehr viel Holz-, Zelt- und etwas in die Jahre gekommenes Food-Truck-Rollmaterial angekarrt, um aus der Berner Schützenmatte einen Ort der Kultur zu machen. Die Schütz-Sommerbühne lockt zwischen 5. August und 10. September mit allergattig Unterhaltung. In der ersten Woche reicht das Spektrum vom sosolala-glamourösen Punk-Cabaret (Desaster Sisters) zum etwas ungeschmeidigen kolumbianischen Ska-Punk (La Brigada RPF, beides am Fr, 5.8.), vom kämpferischen Rap (La Nefera, Sa, 6.8.) zum vermutlich ähnlich kämpferischen Spoken Word Battle (Mo, 8.8.). Oder aber vom brasilianischen Paartanz zum argentinischen Tangokonzert. Alles auf Kollektenbasis und bar jeglichen Konsumationszwangs. (ane)

Neue Leitung: Schlosskonzerte Spiez

Das Ensemble Las Alps bespielt die Schlosskirche Spiez. Foto: zvg

Der Berner Cellist Samuel Justitz hat neustens die künstlerische Leitung der Schlosskonzerte Spiez übernommen. Gemeinsam mit dem Ensemble Las Alps gibt er nun seinen Einstand im Rahmen eines Sommerkonzerts. Das Streichquartett spielt Werke von Bloch, Bach und Borodin. Es ist eine Reise, beginnend mit Blochs «Landscapes», einer Ode an die Natur, hin zu hochstilisierter Fugenkunst, wie sie Bach in seinem wegweisenden Zyklus konzipierte. Abschluss des Programms ist Alexander Borodins zweites Streichquartett, das als romantische Liebeserklärung an die Frau des Komponisten entstand. (mar)

Fehler gefunden?Jetzt melden.