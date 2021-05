Meilenstein deutscher Literatur – Basler Narrenschiff – ahoi! Vor 500 Jahren gestorben, als Dichter unsterblich: Sebastian Brant schrieb in Basel das erste deutschsprachige Werk mit durchschlagender Wirkung. Christine Richard

1494 in Basel erschienen, gedruckt von Johann Bergmann von Olpe.

Kaum zu glauben, aber wahr: In Basel lebte der erste Dichter deutscher Zunge, der auf einen Schlag Weltgeltung erlangte und zum Klassiker wurde. Sein Name ist Sebastian Brant und sein bekanntestes Werk heisst «Das Narrenschiff». Es erschien 1494 in Basel.

Das Buch erlebte alles, was heute einen Bestseller ausmacht: viele Originalausgaben, Übersetzungen in die wichtigsten Nationalsprachen, Überarbeitungen, Deutungen, Nachahmungen, Plagiate und Raubdrucke. Brants Moralsatire fand höchstes Lob und schärfste Kritik – und Eingang in die Bildungsanstalten, sogar in Predigten. Das schafft heute keiner mehr, kein Lukas Bärfuss, kein Martin Suter, keine Herta Müller.