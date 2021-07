Mutmassliche Geheimnisverletzung - Basler Kantonalbank startet Untersuchung in der Affäre Lachappelle

Mutmassliche Geheimnisverletzung – Raiffeisen und Basler Kantonalbank starten Untersuchung in der Affäre Lachappelle Guy Lachappelle gab vor den Medien zu, ein vertrauliches Dokument der Basler Kantonalbank seiner Ex-Geliebten gemailt zu haben. Nun nimmt die Bank die Vorgänge unter die Lupe. Holger Alich , Arthur Rutishauser

Guy Lachappelle, Präsident der Raiffeisen-Bank, bei der Medienkonferenz vom Donnerstag, an der er seinen Rücktritt als Raiffeisen-Präsident erklärte. Foto: Lucia Hunziker

Die Affäre Lachappelle hat ein Nachspiel. Die Basler Kantonalbank (BKB), deren Chef Guy Lachappelle bis Oktober 2018 war, kündigt auf Anfrage an, dass sie eine interne Untersuchung in dem Fall gestartet habe. «Wir hatten bis vor kurzem keine Kenntnisse von den Vorwürfen», erklärte eine Sprecherin der BKB.

Lachappelle hatte am Donnerstag in einer Medienkonferenz zugegeben, dass er eine interne Präsentation über die Digitalstrategie der BKB seiner damaligen Geliebten über seine private Mailadresse habe zukommen lassen. «Das Papier ist eigentlich sehr vertraulich, weil es potenziell börsenrelevante Infos enthält», schrieb Lachappelle an seine damalige Partnerin in einer Mail vom 25. November 2017, die dieser Zeitung vorliegt.

«Ich habe in meiner Verliebtheit einen riesengrossen Fehler gemacht», räumte er vor den Medien ein. «Ich habe ihr auf ihre Bitten hin ein internes Dokument per Mail zugestellt.» Die Frau habe nun die Mail an die Justiz und auch an diese Zeitung weitergeleitet.

Weitere Vorwürfe gegen Lachappelle

Der Vorwurf der Verletzung des Geschäftsgeheimnisses ist nur ein Punkt der Strafanzeige seiner ehemaligen Geliebten. Darin wird auch der Verdacht geäussert, Lachappelle habe die Kosten für Restaurantbesuche und Hotelübernachtungen mit Kreditkarten der BKB und später mit Karten der Raiffeisen bezahlt.

Der dritte Vorwurf betrifft mutmassliche Verletzungen der beruflichen Schweigepflicht sowie mutmassliche Verletzungen der Persönlichkeitsrechte.

Laut Strafanzeige soll Lachappelle bei zwei Telefonkonferenzen im Februar 2018 in Anwesenheit seiner damaligen Geliebten über die Zuteilung von Boni mit der Personalabteilung diskutiert haben. Ferner soll er mit einem Personalberater in ihrer Anwesenheit über Kandidaten für einen Managementposten im Bereich Digitalisierung gesprochen haben.

«Es ist befremdlich, dass die Strafanzeige den Medien vorliegt, aber nicht Herrn Lachappelle.» Jascha Schneider-Marfels, Anwalt von Guy Lachappelle

Bei seiner Medienkonferenz erwähnte Lachappelle diese Vorwürfe mit keinem Wort. «Uns liegt die Strafanzeige nicht vor», begründet dies Lachappelles Anwalt, Jascha Schneider-Marfels. Darum habe sein Mandant am Donnerstag dazu nichts sagen können.

«Es ist befremdlich, dass die Strafanzeige den Medien vorliegt, aber nicht Herrn Lachappelle», sagte Schneider-Marfels. Mit Blick auf die Weitergabe der internen BKB-Präsentation zeigt er sich überzeugt, dass dieser Vorgang strafrechtlich nicht relevant sei. Ob dem wirklich so ist, muss nun die Staatsanwaltschaft beantworten.

«Als Psychopath» dargestellt

Die Basler Kantonalbank dürfte nun untersuchen, ob Lachappelle noch weitere interne Dokumente weitergereicht hat. Zudem liegt es nahe, dass die Bank auch die Spesenabrechnungen unter die Lupe nimmt, ebenso die angeblichen Persönlichkeitsverletzungen.

Es würde überraschen, wenn nicht auch Raiffeisen die Vorgänge mit einer eigenen Untersuchung unter die Lupe nehmen würde. Eine Anfrage hierzu war bis Freitagmittag noch hängig.

Die Affäre wird die Justiz noch über Monate beschäftigen. So ist seit Dezember 2020 auch eine Strafanzeige von Lachappelle gegen seine ehemalige Geliebte wegen Ehrverletzung hängig. Auslöser ist ein Buch, das sie geschrieben hat, in welchem es um «toxic leaders» geht.

Lachappelle erkannte sich in dem Buch wieder. Er soll darin «als Psychopath» dargestellt werden, wie er vor den Medien erklärte. Die Veröffentlichung des Buchs liess Lachappelle deshalb von den Gerichten verhindern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.