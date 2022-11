Überraschendes Angebot – Basler Gruppe will BLS Schifffahrt übernehmen Die United Rivers Gruppe aus Basel will das seit Jahresbeginn selbständige Unternehmen BLS Schifffahrt AG kaufen. Eine Offerte wurde bereits deponiert. UPDATE FOLGT

Das Motorschiff Stadt Thun der BLS auf dem Thunersee. Foto: Marco Zysset

Ein Basler Unternehmen will die BLS Schifffahrt AG übernehmen. Eine entsprechende Offerte sei bereits deponiert worden, teilte die United Rivers Gruppe am Dienstag mit.

Eine Stellungnahme der BLS Schifffahrt war zunächst nicht erhältlich. Die BLS Schifffahrt AG ist seit Anfang Jahr ein selbständiges Unternehmen.

United Rivers bezeichnet sich als führendes europäisches Unternehmen in der Passagierschifffahrt. Mit rund 3000 Mitarbeitenden betreibt die Basler Firma mehr als 100 Schiffe. In ihrem Communiqué kritisiert sie, dass der Kanton Bern 14,5 Millionen Franken an ein neues Passagierschiff auf dem Thunersee zahlen soll.

«Ich finde es umwelt- und steuerpolitisch falsch, ältere Schiffseinheiten einfach zu verschrotten und dann beim Kanton die hohle Hand für Neubauten zu machen», lässt sich Robert Straubhaar zitieren. Er ist CEO der United Rivers Gruppe und stammt laut Communiqué aus dem Berner Oberland.

