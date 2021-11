Protestaktion auf Allmend – Basler Fans überraschten YB-Nachwuchs Am Samstagnachmittag besuchten gut 150 FCB-Fans ein YB-Nachwuchsspiel auf der Allmend.

Protestbesuch mehrerer Hundert FC-Basel-Fans beim U-16-Spiel zwischen YB und dem FCB am Samstagnachmittag auf der Berner Allmend. Video: zvg

Dieses Spiel dürfte der U-16-Mannschaft der Young Boys noch lange in Erinnerung bleiben. Denn ihre Partie gegen den Nachwuchs des FC Basel auf der Berner Allmend stiess am Samstagnachmittag auf überraschend grosses Publikumsinteresse: Plötzlich standen gut 150 Anhänger des FC Basel am Spielfeldrand.

Dieser samstägliche Ausflug der Basler Fans galt aber nicht etwa einem übergeordneten Interesse am Nachwuchssport, sondern war eine Protestaktion. Der Ärger des angereisten Anhangs galt dem aus Sicherheitsbedenken abgesagten Spiel zwischen den YB- und FCB-Profis, wie auf Transparenten zu lesen war.

Das ist der Anlass für den Protest der FCB-Fans Stadt entzieht Bewilligung YB – Basel muss verschoben werden Dem Vernehmen nach wollte der Besuch aus Basel dem Spiel zwischen den U-18-Mannschaften von YB und Basel beiwohnen, das zeitgleich im Wankdorf stattfand. Doch die Fans sollen nicht ins Stadion gelassen worden sein. Dies berichteten Personen, die am Samstagnachmittag auf der Allmend zugegen waren. Das Spiel der U-16-Mannschaften verlief ohne Probleme.

