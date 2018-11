Radioaktiver Behälter am UBS-Hauptsitz entdeckt

Im Untergeschoss der Hauptfiliale der UBS am Basler Bankenplatz wurde heute morgen ein radioaktiver Behälter entdeckt. Angestellte seien kurz vor elf Uhr auf das Gefäss gestossen und lösten Alarm aus. Die Basler Feuerwehr und die Chemiewehr rückten daraufhin sofort aus und trafen nach einem Umweg via UBS-Filiale Aeschenplatz vor Ort ein. Daraufin betraten Spezialisten mit Chemie-Schutzanzügen das Gebäude. Auch die Industriefeuerwehr beider Basel war im Einsatz und trug Analyse-Equipment zum Bestimmen von Substanzen in die Bank hinein.