Das war knapp: Dank einer Vollbremsumg konnte der Lokführer eines Regionalzuges der SNCF Ter Alsace am Freitagabend Schlimmeres verhindern. Unbekannte haben beim Bahnhof St. Johann in Basel ein grosses Stahlfass auf die Schienen gelegt. Der Lokführer des in Richtung Basel fahrenden Zuges bemerkte den Gegenstand glücklicherweise noch rechtzeitig und konnte den Zug verlangsamen. Dennoch ist es gemäss Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft zu einer Kollision gekommen. Das Stahlfass war dabei unter die Lokomotive geraten. Glücklicherweise ist der Zug jedoch nicht entgleist. Wie schnell der Zug bei der Kollision war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Vor der Vollbremsung sei er aber «zügig unterwegs» gewesen, sagte Peter Gill, Mediensprecher der Basler Staatsanwaltschaft, gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnetz. Genauere Angaben konnte er jedoch nicht machen.