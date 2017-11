In Basel ist im Bahnhof SBB zu einer Entgleisung gekommen. Der ICE 75 aus Hamburg-Altona ist kurz vor 17 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof entgleist. Zahlreiche Ambulanzfahrzeuge sind vor Ort. Laut SBB hat es keine Verletzte gegeben. Der Zug war mit rund 500 Reisenden besetzt.

Augenzeugen sprachen gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet davon, einen Blitz gesehen zu haben. Möglicherweise war es die Fahrleitung, die bei der Entgleisung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Offenbar war eine Weiche nicht richtig gestellt, so die Vermutung von Augenzeugen.

SBB-Sprecherin Franziska Frey sagt dazu: «Wir untersuchen die Ursache der Entgleisung, können aber noch nichts sagen.» Drei Wagen des Zuges sind gemäss SBB aus den Schienen gesprungen. Einer davon war der Speisewagen. Die Zugspitze mit den ersten drei Wagen steht bereits im Bahnhof.

Udo Werner sass im Zug, als es passierte: «Es rumpelte und ruckelte», beschreibt er die Szene. Er habe sich schon zum Aussteigen bereitgemacht und dachte sich nichts weiter dabei, als es beim Einfahren in den Bahnhof dann passierte. Claudia H. beschreibt, dass die Koffer runter fielen. Es habe rund eine halbe Minute lang geschüttelt bis der Zug stand, sagt die Zürcherin. «Einige schrien vor Angst. Es war grauenhaft.» Nach zehn Minuten hätten sich die Türen geöffnet. Im Zug sei der Strom ausgefallen, berichten weitere Augenzeugen.

Die Passagiere konnten den Zug laut SBB über den vordersten Wagen am Perron verlassen. Der Zug war der ICE 75 von Hamburg-Altona nach Zürich, wo er um 17.58 Uhr hätte angekommen. Um 9.50 Uhr hat der Zug die Hansestadt verlassen.

Im Basler Bahnhof blieben nach dem Unglück die Anzeigentafeln leer. Die Polizei sperrte das Perron, in dem der Zug hätte einfahren sollen. Bei der Entgleisung seien ein Fahrleitungsmast und die Fahrleitung beschädigt worden, teilten die SBB mit. Deshalb ist der Bahnhof Basel SBB derzeit ohne Strom. Der Bahnbetrieb Richtung Schweiz und Deutschland ist vorläufig unterbrochen. «Wie lange der Unterbruch dauert, wissen wir zurzeit nicht,» sagt Frey.

Der Ausfall des Bahnverkehrs hat Auswirkungen auf die ganze Region. Auch in Sissach stehen sich die Menschen auf den Füssen herum – und warten in der Kälte:

So viele Menschen aufs Mal hat der Bahnhof Sissach noch nie gesehen. #druggedde #entgleisung #basel #SBB pic.twitter.com/7ysJYyCTxp

Aber immerhin: Das Läufelfingerli war noch nie so voll:

Was ein #Ja zum #Läufelfingerli plötzlich bewirken kann! Oder liegt es an der #zugentgleisung in #basel? @Kanton_BL #s9 @sbbnews pic.twitter.com/hcW4F04jEg