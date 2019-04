Gipfeli holen mit dem Tesla? Geht!

Nun fahren sie also. Stolz zeigen sich die Polizisten mit den neuen Autos in der Stadt. Und testen die Autos auf Herz und Nieren. Einer der ersten Stopps zum Wochenstart führte zwei Tesla-Polizisten auf den Taxi-Parkplatz zum Gipfeli holen. Auch das geht mit dem Elektromobil offenbar ganz gut. Dabei zeigt die Polizei Bürgernähe, unterstützt die lokale Wirtschaft und das erst noch CO 2 frei.

Schnittig um die Kurve

Die Basler Polizei selbst hat am Wochenende ganz stolz ein Video auf Facebook gepostet, dass einen der neuen Teslas bei einer Fahrt auf dem Zeughaus-Areal zeigt. Weil der Polizist am Steuer die Kurve schnitt und eine Sicherheitslinie überfuhr, gab es Häme von den Usern. Ob auf dem Areal das Strassenverkehrsgesetz gilt, ist laut eines Berichts von 20 Minuten allerdings nicht ganz klar. «Für die Frage, ob eine Strasse als öffentlich oder privat zu qualifizieren ist, ist nicht das Eigentum massgebend», zitiert die Zeitung online eine Antwort des Bundesrates auf ein ständerätliches Postulat zum Thema.