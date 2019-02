Im April, ein Monat nach der Auftragsvergabe, kontaktierte das JSD den kantonalen Datenschutzbeauftragten. Grund: Daten von dritten werden bei der Speicherung direkt an den Hersteller in den USA übermittelt. In einem Polizeifahrzeug besonders heikel. «Noch am Telefon wird das JSD darauf hingewiesen, dass im Kontext dieser Fahrzeugbeschaffung eine Vorabkontrolle gemäss Paragraph 13 des Informations- und Datenschutzgesetzes hätte erfolgen müssen», schreibt die GPK in ihrem Bericht. Der Datenschutzbeauftragte forderte darauf Informationen bezüglich Speicherung und Verwendung von personenrelevanten Daten. Doch das JSD ignoriert auch hier die Einwände. Der GPK-Bericht hält hierzu fest: «Erst im Dezember 2018, als die Thematik in den Medien aufgenommen wurde, wird das JSD aktiver in dieser Thematik beziehungsweise in der Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten.»

Kein Wille zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben

Der GPK-Bericht sieht keinen grossen Willen der in die Beschaffung Involvierten, das Recht einzuhalten. «Ab einem bestimmten Zeitpunkt ist beim JSD keine Absicht mehr zu erkennen, die Beschaffung gemäss den departementsinternen Vorgaben und rechtskonform durchzuführen.» Dürr setzte auf Alleingang. «Das JSD bestand auf dem freihändigen Verfahren, obwohl die KFöB in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen hatte, die rechtlichen für dieses Verfahren seien nicht gegeben», schreibt die GPK. Dürr hat sich auch über die departementseigenen Weisungen hinweggesetzt, welche drei Offerten bei freihändigen Beschaffungen verlangt. Der Tesla taucht plötzlich in den Dokumenten als Möglichkeit auf, «ohne dass andere Fahrzeuge, zum Beispiel mit Hybridantrieben, genannt, geschweige denn ernsthaft geprüft wurden»; auch hier verweist die GPK auf die fehlende Marktanalyse.

Dem JSD ging es irgendwann nur noch darum, den Tesla beschaffen zu können. Deshalb wurde die KFöB-Kritik auch bewusst ignoriert. Anders würden sich Tempo und Druck, mit welchem das Departement die Beschaffung der Tesla-Fahrzeuge vorangetrieben hat sowie die Ignoranz gegenüber der KFöB-Empfehlungen nicht erklären, so die GPK.

GPK-Präsident Christian von Wartburg (SP) erklärt jedoch: «Es gibt keine Strafbestimmungen im Beschaffungsgesetz.» Es gebe also weder für Dürr noch JSD Sanktionen.

Auto hört mit

Die neuen Teslas für die Basler Polizei stehen von Beginn an in der Kritik. Unter anderem, weil das 525-PS-starke Alarmpikett-Fahrzeug vom Typ Tesla X 100 140'000 Franken pro Fahrzeug kosten soll. Später kam noch eine Datenschutz-Panne hinzu: Weil sich wichtige Funktionen im Auto per Sprache steuern lassen, können die Tesla-Fahrzeuge mithören, was im Fahrzeuginnern gesprochen wird. Diese Mikrofon-Aufnahmen könnten anschliessend auf dem Server des Herstellers ausgewertet werden.

Tesla hat zudem Fernzugriff auf die Fahrzeuge sowie auf die Positionsdaten und weiss somit stets genau, welches Fahrzeug sich mit welcher Geschwindigkeit in welche Richtung bewegt. Das JSD rechtfertigt die Schwierigkeiten im letzten Dezember mit dem «Pioniercharakter» des Tesla-Kaufs.