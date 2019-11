Maya Graf ist neue Baselbieter Ständerätin

Der 71-Jährige war nach acht Jahren im National- und zwölf Jahren im Ständerat nicht mehr angetreten. Dass die Sozialdemokraten den einzigen Baselbieter Ständeratssitz verlieren, war schon am 20. Oktober nach dem ersten Wahlgang klar. SP-Nationalrat Eric Nussbaumer nahm sich aus dem Rennen, nachdem er hinter Graf und Schneeberger auf dem dritten Platz gelandet war. Im zweiten Wahlgang konnte die Sozialarbeiterin und Biobäuerin Graf auf die Unterstützung der SP und EVP zählen, auch diverse CVP-Exponenten sicherten ihr die Unterstützung zu.

Die Wahlbeteiligung betrug 35 Prozent. Da Graf nun in den Ständerat gewählt wurde, wird Landrätin und Sekundarlehrerin Florence Brenzikofer als Erstnachrückende ihren Sitz im Nationalrat übernehmen.

Graf bedankte sich schon im Voraus bei ihren Wählern:

Von Herzen Danke ALLEN die mich bei der Ständeratskandidatur auf vielfältigste Art unterstützt haben. Es war überwältigend und grossartig! Wie auch immer der Wahlmarathon ins Stöckli endet, wir feiern um DANKE zu sagen! #srwahlbl19#unsereständerätinfürsbaselbietpic.twitter.com/Rh6YfcEAly — Maya Graf (@nr_mayagraf) November 24, 2019

In ihrer Wohngemeinde Thürnen triumphierte Daniela Schneeberger mit 215 Stimmen. Maya Graf schafft es dort auf 159. Auch in Laufen, Biel-Benken, Binningen und Bottmingen liegt Schneeberger vor Graf. In Binningen war es jedoch schon fast ein Patt. Schneeberger hat lediglich acht Stimmen mehr als Graf geholt.

Doch die Grüne lag vor allem in den grösseren Gemeinden wie Muttenz, Reinach oder Pratteln deutlich vorne. In Letzterer holt Graf 1'254 Stimmen, während Schneeberger auf 960 kommt. Für die Frauen ist es ein Erfolg: Der Kanton Basel-Landschaft wird künftig im Ständerat erstmals von einer Frau vertreten werden.