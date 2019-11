Maya Graf baut ihren Vorsprung aus

Graf bedankt sich schon im Voraus bei ihren Wählern:

Von Herzen Danke ALLEN die mich bei der Ständeratskandidatur auf vielfältigste Art unterstützt haben. Es war überwältigend und grossartig! Wie auch immer der Wahlmarathon ins Stöckli endet, wir feiern um DANKE zu sagen! #srwahlbl19#unsereständerätinfürsbaselbietpic.twitter.com/Rh6YfcEAly — Maya Graf (@nr_mayagraf) November 24, 2019

In ihrer Wohngemeinde Thürnen triumphiert Daniela Schneeberger mit 215 Stimmen. Maya Graf schafft es dort auf 159. Auch in Laufen, Biel-Benken, Binningen und Bottmingen liegt Schneeberger vor Graf. In Binningen ist es jedoch schon fast ein Patt. Schneeberger hat lediglich acht Stimmen mehr als Graf geholt.

Doch die Grüne liegt vor allem in den grösseren Gemeinden wie Muttenz, Reinach oder Pratteln deutlich vorne. In Letzterer holt Graf 1'254 Stimmen, während Schneeberger auf 960 kommt. Doch klar ist: Der Kanton Basel-Landschaft wird künftig im Ständerat erstmals von einer Frau vertreten werden.