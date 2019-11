2 000 Stimmen Vorsprung für Graf

Das ist zwar ein knappes, im Vergleich zum Kanton Tessin, wo vor Wochenfrist 45 Stimmen den Ausschlag für die Abwahl des bisherigen Ständerats Filippo Lombardi gegeben hatten, gleichwohl ein klares Resultat.

Maya Graf siegte in den Bezirken Arlesheim, Liestal und Sissach, Daniela Schneeberger in Laufen und Waldenburg. Beide Kandidatinnen konnten in ihren Wohnsitzgemeinden punkten, Maya Graf in Sissach, Daniela Schneeberger in Thürnen. Ihren knappen Vorsprung holte Maya Graf vor allem in den grösseren Unterbaselbieter Gemeinden Allschwil, Reinach, Münchenstein, Arlesheim, Pratteln, Muttenz und Birsfelden heraus.

Keine einheitliche Tendenz

Es war allerdings nicht so, dass Graf in Stadtnähe und Schneeberger auf dem Land zu punkten vermochte. In den Agglomerationsgemeinden Aesch, Pfeffingen, Bottmingen, Binningen oder Biel-Benken lag nämlich Daniela Schneeberger vorn. Uneinheitlich sind aber auch die Resultate in den ländlichen Gemeinden des Oberbaselbiets. So siegte etwa Daniela Schneeberger in Buus und Wenslingen, während Rothenfluh und Rünenberg mehrheitlich für Maya Graf stimmten. Seltsam auch, dass die beiden Kandidatinnen in der angeblich «grünsten Gemeinde», nämlich in Oltingen, nur gerade 16 Stimmen auseinanderlagen – 95 für Daniela Schneeberger, 111 für Maya Graf.

Oltingen wird übrigens mit der Wahl von Maya Graf in den Ständerat neu eine Nationalrätin haben. Die dort wohnhafte Landrätin Florence Brenzikofer, die sich gestern im Regierungsgebäude vom Erfolg der Grünen «überwältigt» zeigte, rückt für Graf in den Nationalrat nach. Und auf Brenzikofers Landratssitz nimmt demnächst die Humangeografin Regula Waldner aus Wenslingen Platz. Ihren Erfolg noch gar nicht ganz zu fassen vermochte am Sonntagnachmittag die grüne Landrätin und Wahlkampfleiterin Laura ­Grazioli. «Das wird dann vielleicht heute Abend der Fall sein», sagte die Sissacherin.

Aufrecht in der Niederlage

Daniela Schneeberger und die Freisinnigen mussten gestern zwar eine Niederlage einstecken, niedergeschlagen wirkte dennoch kaum jemand im bürgerlichen Lager. Irgendwie war man trotz allem ein bisschen stolz auf das doch ansehnliche Resultat der freisinnigen Kandidatin. Sowohl Parteipräsidentin Saskia Schenker als auch Wahlkampfleiter Michael Herrmann hoben die schwierige Ausgangslage nach dem ersten Wahlgang hervor, aber auch, «dass Daniela Schneeberger in den letzten Wochen gehörig aufgeholt hat». Fehler in der Kampagne zum zweiten Wahlgang vermochten sie jedenfalls nicht zu erkennen. Auch lässt sich angesichts der 63,2 Prozent Ja-Stimmen zur SV 17 nicht behaupten, die Bürgerlichen hätten sich nicht mehr mobilisieren lassen.