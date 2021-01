FC Basel–FC Lugano – Eine turbulente Partie endet 2:2 In einer hektischen Schlussphase gleicht der FC Basel gegen den FC Lugano zweimal aus und kommt doch noch zu einem Punkt. Auf die Young Boys beträgt der Rückstand nach diesem Wochenende acht Punkte. Samuel Waldis

Turbulent und umkämpft: Basel und Pajtim Kasami erreichen gegen Lugano nur ein Unentschieden. Freshfocus

Die Schlussphase hatte es mit drei Toren in den letzten fünf Minuten in sich. Amir Abrashi erlebte diese Nerven aufreibenden Minuten auf der Bank. Er war zwar nach fast sechs Jahren zum ersten Mal wieder in der Super League auf dem Platz gestanden und zeigte, dass er für den verletzten Taulant Xhaka ein feiner Ersatz im Basler Kollektiv sein kann.

Aber auch der 30-jährige albanische Nationalspieler konnte es nicht verhindern, dass die Basler zwar rund doppelt so lange den Ball hatten, Lugano dafür die besseren Torchancen. Asumah Abubakar traf in der 39. Minute zur Tessiner Führung, nachdem er Timm Klose mit zwei, drei Hüftwacklern umspielt hatte.

Unzufriedener Cabral gleicht aus

Lange hatte man danach das Gefühl, dass den Baslern der Impuls fehlt, um in dieser 17. Runde noch zu einem Punkt zu kommen. Dann kam der Impuls in Person von Arthur Cabral. Sichtlich unzufrieden, dass er nicht in der Startaufstellung gestanden war, wechselte ihn Ciriaco Sforza ein. In der 84. Minute glich der Brasilianer die Partie aus.

In der 87. Minute ging Lugano ein zweites Mal in Führung, als Christopher Lungoyi traf. Doch Basel glich auch diesen Rückstand aus: Sekunden vor Abpfiff, durch den ebenfalls eingewechselten Jasper van der Werff.

Weil gleichzeitig die Young Boys gegen Sion gewannen, liegen die Basler nach 17 Runden acht Punkte hinter dem Meister zurück. Derweil darf sich Lugano weiterhin mit dem Prädikat «kaum zu bezwingen» schmücken.

Super League am 31. Januar 2021 Infos einblenden 17. Runde FC Basel–FC Lugano 2:2 (0:1) Young Boys–FC Sion 2:1 (2:1) | Bericht Servette FC–FC Lausanne-Sport 1:1 (0:1)

