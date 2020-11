Engelberger übernimmt das Wort

Engelberger steigt gleich ein: "Es sieht noch schlimmer aus als vor einer Woche." Weiter sagt der Gesundheitsdirektor, dass mittlerweile die meisten Personen Bekannte haben, die am Coronavirus erkrankt sind.

Die Entwicklung in Basel sei eine, die sich nicht decke mit derjenigen in der restlichen Schweiz. Seien die Zahlen an manchen Orten in der Schweiz rückläufig, so treffe dies nicht für Basel zu. So steige die 7-Tage-Inzidenz noch immer stetig.

Grafik: Kanton BS

Gesamtschweizerisch würden die Zahlen sinken, so Engelberger, nicht aber in Basel. Mehr noch: Es habe in den letzten Tagen wieder ein kräftiges Wachstum eingesetzt. "Dies ist gefährlich", so Engelberger.