Weg in den Viertelfinal

FC Basel:

Basel musste sich in der laufenden Kampagne noch keinem Super-Ligisten stellen. Dennoch bekundeten die Bebbi im Sechzehntelfinal bereits grosse Mühe mit dem anderen Challenge-Ligisten aus Lausanne. Okafor hatte das Spiel Ende Oktober mit einem Schuss aus der Drehung in Extremis in letzter Minute entschieden.

1/8-Finals: FC Stade-Lausanne-Ouchy 1:2 FC Basel 1893

1/16-Finals: Meyrin 0:3 FC Basel 1893

1/32-Finals: Pully 1:4 FC Basel 1893

FC Lausanne-Sport:

Lausanne spielte sich im Gegenteil zu seinem heutigen Gegner richtiggehend in einen Cup-Rausch. Die zwei Super-Ligisten Lugano und Xamax schoss man mit einer 3:0- und 6:0-Packung aus der Pontaise. Aldin Turkes glänzte in der Partie gegen Neuchâtel bereits in der ersten Halbzeit als Doppeltorschütze.

1/8-Finals: FC Lausanne-Sport 6:0 Neuchâtel Xamax

1/16-Finals: FC Lausanne-Sport 3:0 FC Lugano

1/32-Finals: FC Iliria 1:6 FC Lausanne-Sport