Italiener in Mürren – Basejumper tödlich verunfallt In Mürren ist am Samstagnachmittag ein Basejumper verunfallt. Der Mann konnte durch die Rettungskräfte nur noch tot geborgen werden. pkb/sft

Basejumping im Lauterbrunnental (hier ein Themenfoto und mit einem Sprung von der Staldenfluh aus) ist beliebt, doch auch gefährlich. Am Samstag ist ein 27-jähriger Italiener tödlich verunglückt. Foto: PD/Philippe Mäder

Am Samstag um 14.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass in Mürren bei Lauterbrunnen ein Basejumper abgestürzt sei. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte sich der Mann laut Medienmitteilung der Kantonspolizei vom Sonntagnachmittag zusammen mit einer weiteren Person zur Absprungstelle Via Ferrata begeben.