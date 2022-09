« Nose» in Lauterbrunnen – Basejumper tödlich verunfallt Am Sonntagmittag ist in Lauterbrunnen ein Basejumper verunfallt. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Der Unfallhergang wird untersucht,

Ein Basejumper springt von der «Nose» im Lauterbrunnental. Für einen anderen Basejumper endete der Sprung am Sonntag tödlich.. Foto: Bruno Petron i

Am Sonntag ging bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 12.45 Uhr die Meldung ein, dass in Lauterbrunnen ein Basejumper abgestürzt sei. Nach aktuellen Erkenntnissen hatte sich der Mann zusammen mit einer Begleitperson zur Absprungstelle «Nose» begeben. Aus noch zu klärenden Gründen kollidierte er kurz nach dem Absprung mehrmals mit einer Felswand, bevor er unkontrolliert in einen Baum und schliesslich zu Boden stürzte, heisst es in einer Medienmitteilung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland.

Die umgehend alarmierten Rettungskräfte von Air-Glaciers und der Alpinen Rettung Schweiz konnten den Verunfallten nur noch tot bergen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 40-jährigen Australier. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zu den Umständen wurden durch die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland aufgenommen.

pkb

Fehler gefunden?Jetzt melden.