Als gäbe es kein Corona – Baseballspiel vor mehr als 38’000 Fans in Texas Das Spiel der Texas Rangers gegen die Toronto Blue Jays fand in Arlington vor vollen Rängen statt, nachdem der republikanische Gouverneur zuvor alle Corona-Einschränkungen aufgehoben hatte.

Viele ohne Schutzmasken: Baseball-Spiel der Texas Rangers gegen die Toronto Blue Jays im texanischen Arlington. (5. April 2021) Getty Images via AFP/Tom Pennington Das Stadion ist ausverkauft. Getty Images via AFP/Tom Pennington Die Toronto Blue Jays gewinnen gegen die Texas Rangers. Getty Images via AFP/Tom Pennington 1 / 4

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie hat ein Wettkampf einer der grossen US-Ligen in einem nahezu komplett gefüllten Stadion stattgefunden. Beim Baseball-Spiel der Texas Rangers gegen die Toronto Blue Jays (2:6) waren am Montag laut offiziellen Angaben 38’238 Zuschauer im Globe Life Field in Arlington zwischen den Grossstädten Fort Worth und Dallas. Trotz einer Kapazität von mehr als 40’000 Zuschauern wurde die Partie der Major League Baseball als ausverkauft vermeldet. Die Maskenpflicht im Stadion wurde laut US-Medien zu Beginn noch weitgehend befolgt, Aufnahmen zeigten aber auch viele Menschen ohne eine Mund-Nase-Bedeckung.

Die Entscheidung der Rangers, die Regeln in Texas auszunutzen und das Stadion so weit wie möglich zu füllen, war seit Bekanntgabe auf Kritik gestossen. US-Präsident Joe Biden hatte sie zuletzt als grossen Fehler bezeichnet. Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat in seinem Bundesstaat alle Einschränkungen aufgehoben.

DPA/chk

