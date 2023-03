«Sing meinen Song» auf 3+ – «Baschi, in Italien wärst du ein Weltstar!» Warum trinkt das Hippigschpängschtli nur Tee? Und wer singt alle in Grund und Boden? Fragen über Fragen bei der grossen Huldigung von Peter Rebers Liedgut.

Michael Feller

Baschi fühlte sich sichtlich wohl als Cantautore. Foto: 3+

Die Emotionen, sie kommen dann doch noch hoch in dieser vierten Staffel «Sing meinen Song». Die Fernsehsendung auf 3+ stand in den letzten Jahren im Ruf, den eigentlichen Inhalt (Stars covern Songs von Stars und tragen sie vor) mit gar viel Tränen zu verwässern. Dieses Jahr schien sich eine neue Sachlichkeit breitzumachen – bis sich am Mittwochabend Peter Reber eher überraschend als erste Tränenschleuder der Runde outete.