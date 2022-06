10 Jahre nach «Tanz dich frei» – Bars florieren, Clubs weniger Das Berner Mattequartier ist still geworden, die Altstadt «clubfrei», und die Aarbergergasse wird totgesagt. Hat die «Tanz dich frei»-Bewegung überhaupt etwas gebracht? Claudia Salzmann

Christoph Ris und Jacqueline Brügger präsidieren die Bar- und Clubkommission, eine Organisation, die nach «Tanz dich frei» und durch den damaligen Zeitgeist entstanden ist. Foto: Adrian Moser

Rückblende ins Jahr 2012, Vorplatz der Reitschule: Bei Dunkelheit vertreiben Nachtschwärmer die Langeweile der Stadt. Für den nächtlichen Zündstoff braucht es nur den Most, Musik und Mundwerke. Das passt den Anwohnenden ennet der Aare so gar nicht, die in ihren Betten Schlaf suchen. Sie intervenieren beim damaligen Regierungsstatthalter Christoph Lerch (SP). Dieser verfügt danach, dass sich der Vorplatz ans Gastgewerbegesetz halten muss und ab 0.30 Uhr keine Getränke mehr draussen konsumiert werden dürfen.