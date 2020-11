Fragen zu den Burgdorfer Wahlen – Barok Mubarak – das will er von

den Kandidierenden wissen Wie Pilze schiessen in Burgdorf Wohnblocks aus dem Boden. Was tun die drei Frauen und fünf Männer, die um sechs Sitze im Gemeinderat kämpfen, damit die Wohnungen nicht nur für Gutverdiener erschwinglich bleiben? Regina Schneeberger

Seit den 70er-Jahren wohnt B arok Mubarak im Gyrischachen. Er war Hilfsarbeiter in einer Verpackungsfirma. Nun ist der 65-Jährige pensioniert. Foto: Beat Mathys

«Die Wohnungen in Burgdorf werden immer teurer. Was wollen Sie tun, damit die Mieten auch für Leute mit niedrigem Einkommen bezahlbar bleiben?» Barok Mubarak

Theophil Bucher, Grüne, bisher

Foto: Raphael Moser

Günstiger Wohnraum soll soweit möglich erhalten bleiben, und in neuen Überbauungen soll es einen Anteil an Wohnungen geben, welche auch mit tieferen Einkommen bezahlbar sind. Über Überbauungsordnungen kann dies ein Stück weit gesteuert werden. Da in Burgdorf in den nächsten Jahren relativ viel neuer Wohnraum entsteht, wird auch der Marktmechanismus spielen: Ein gewisses Überangebot an Wohnungen hat einen dämpfenden Effekt auf die Höhe der Mieten.