Besseresser – Mit Bier, Butter und Beutel In der Corona-Krise vermissen die Besseresser ihre Köche des Vertrauens, die nichts Kompliziertes, aber immer was Feines auftischen. Zum Beispiel Amadeus Raemy von der Barbière. Die Besseresser

Die Besseresser sind Fan von Amadeus Raemy. Der Koch stand lange Zeit im Restaurant Du Nord in der Lorraine am Herd. Dann landete die Barbière einen Königstransfer und holte ihn fürs Mittagsgeschäft an den Breitenrainplatz. Deshalb pilgern wir nun den Hügel hoch, um dort wiederum in den Genuss seiner Kochkunst zu kommen. Was macht die aus? Der Name des Buchs der Autorin Samin Nosrat trifft es ganz gut: Salz. Fett. Säure. Hitze.