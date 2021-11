Stellvertreterin übernimmt – Barbara Grützmacher wird neue Berner Kantonsärztin Sie folgt auf Linda Nartey: Barbara Grützmacher übernimmt ab Dezemeber neu die Leitung des Kantonsarztamtes Bern.

Barbara Grützmacher ist ab Anfang Dezember die neue Berner Kantonsärztin. Kanton Bern

Barbara Grützmacher wird Anfang Dezember neue Berner Kantonsärztin. Sie tritt die Nachfolge von Linda Nartey an, die beim Bundesamt für Gesundheit eine Leitungsfunktion übernimmt. Grützmacher war bisher Narteys Stellvertreterin.

Sie promovierte 2004 in Medizin und 2006 in Biologie an der Universität Lyon (F) und erlangte 2004 den Facharzttitel in Labormedizin, wie die bernische Gesundheitsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Weitere Stationen ihrer Karriere waren das Bundesamt für Gesundheit, wo sie als Ärztliche Spezialistin im Bereich Medizinische Leistungen tätig war und Swissmedic. Im Kanton Freiburg war Grützmacher zusammen mit Stéphanie Boichat Burdy im Jobsharing kurze Zeit Kantonsärztin. Danach trat Grützmacher als stellvertretende Kantonsärztin in die Dienste des Kantons Bern.

sda/sih

