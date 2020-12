Tourismus-Direktorin zum MBA – Barbara Gisi übernimmt Leitung des Mittelschul- und Berufsbildungsamts Das MBA des Kantons Bern erhält nächsten Sommer eine neue Leiterin. Sie tritt die Nachfolge von Theo Ninck an, der in Pension geht.

Barbara Gisi ist seit 2013 Direktorin des Schweizer Tourismus-Verbandes. Am 1. August 2021 übernimmt sie die Leitung des MBA Foto: zvg

Der Berner Regierungsrat hat Barbara Claire Gisi, Jahrgang 1967, zur Vorsteherin des Mittelschul- und Berufsbildungsamtes (MBA) gewählt, wie er am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Gisi tritt die Nachfolge von Theo Ninck an, der pensioniert wird. Sie ist in Olten aufgewachsen und hat 1997 an der Universität Basel mit einem Lizenziat in Jurisprudenz abgeschlossen. Es folgten Weiterbildungen in Betriebswirtschaft, Personalführung und politischer Kommunikation. Seit 2013 ist Barbara Gisi Direktorin des Schweizer Tourismus-Verbands.

Dank dieser Tätigkeit sowie aufgrund ihrer früheren Tätigkeiten beim Kaufmännischen Verband Schweiz und beim Verband der Schweizerischen Assistenz- und Oberärzte verfüge Gisi über profunde Kenntnisse und Erfahrung im Berufsbildungs- und Managementbereich, heisst es in der Mitteilung weiter.

Barbara Gisi lebt in Bern und übernimmt die Leitung des MBA am 1. August 2021.

pd/ske