Veränderungen beim FC Thun – Barbara Frantzen Roth tritt zurück Die Geschäftsleiterin Kommerz des FC Thun gibt ihren Rücktritt bekannt. Gleichzeitig verkündet der Club die Bildung eines neu gegründeten Beirats.

Barbara Frantzen Roth tritt per 1.3.2010 als Leiterin Kommerz bei der FC Thun AG zurück. Foto: PD

Der Abstieg in die Challenge League brachte für den FC Thun Berner Oberland grosse organisatorische und personelle Umstrukturierungen mit sich. Während im sportlichen Bereich die Weichen für die Zukunft weitgehend gestellt sind, stehen auf Führungsebene nach dem Abgang von Präsident Markus Lüthi im vergangenen August weitere Veränderungen an. Das schreibt der Fussballclub in einer Medienmitteilung.

Barbara Frantzen Roth tritt zurück

Aus persönlichen Gründen reichte die Geschäftsleiterin Kommerz, Barbara Frantzen Roth, nach einjähriger Amtszeit per Ende März 2021 ihren Rücktritt ein. Folglich scheidet sie auf die kommende Generalversammlung hin auch aus dem Verwaltungsrat aus. «Der FC Thun Berner Oberland hat ein äusserst bewegtes Jahr mit vielen Herausforderungen hinter sich», sagt Barbara Frantzen Roth. «Ich bedanke mich für das grosse Vertrauen, das mir und dem FC Thun Berner Oberland als Ganzes entgegengebracht wurde.»

Die Regelung ihrer Nachfolge auf Stufe Geschäftsleitung ist im Gange. Informationen dazu und zur Besetzung des Verwaltungsrats folgen demnächst, heisst es in der Mitteilung weiter.

In den letzten Wochen hat sich ein Beirat als beratendes Organ für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung konstituiert. «Er wird mit seinem Netzwerk und seinen Fachkenntnissen neue Perspektiven bieten können und steht dem FC Thun Berner Oberland ab sofort unterstützend zur Seite», schreibt der Club.

Dem Beirat gehören folgende Personen an:

Markus Walther, Steffisburg (Ehemaliger Bauunternehmer und ehemaliger VR FC Thun AG), Alain Portmann, Thun (Leiter EAZ BA Zivildienst, ehemaliger Profi FC Thun), Daniel Fluri, Feldbrunnen (Partner Bricks AG), Martin von Niederhäusern, Thun (Partner Harmony Advisors Switzerland), Konrad E. Moser, Steffisburg (Swiss Systemic Consulting GmbH), Thomas Frieden, Gunten (Frieden AG Creative Design Thun), René Lanz, Köniz (Inhaber MLG Group), Daniel Iseli, Thun (Rechtsanwalt und Notar, Die Kanzlei, Thun).

pd/maz